A keresztények továbbra is a legüldözöttebbek a világon

Ő szerencsés volt és kiszabadult, most Európában él egy védett keresztény közösségben. Nagyon sokan azonban továbbra is veszélyben vannak: élve égetik el őket a muszlimok, ha nem tagadják meg hitüket. Nigériában pedig hetente rabolnak el keresztényeket az iszlám terroristák. Magyarország a „Hungary helps” program keretében segít nekik.

A világon több mint 380 millió keresztényt üldöznek napjainkban is. Egyikük a pakisztáni származású nő, aki évekig ült börtönben csupán azért, mert felvállalta keresztény hitét. 2013-ban iszlám szélsőségesek és állami katonák törtek be az otthonukba és Isten káromlással vádolták meg. Ő azonban férjével együtt megtagadta a muszlim hitre való áttérést. A HírTV-nek testvére segítségével nyilatkozott a Vatikánban.