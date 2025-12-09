Amerika békét diktálna, miközben Európa magára maradt a háborús pszichózisban

A geopolitikai színpadon drámai átrendeződés zajlik, amit Zelenszkij érez meg a legfájdalmasabban, hiszen a mozgástere napról napra szűkül. Deák Dániel elemzése rávilágított a kegyetlen tényre: Amerika türelme elfogyott, a tengerentúlról érkező üzenetek pedig már nem fegyverekről, hanem egy megvalósítható béketerv szükségességéről szólnak. Eközben az ideológiai vakságban szenvedő Európa képtelen reagálni a változásra, és ahelyett, hogy a békét szorgalmazná, makacsul elszigeteli magát a józan ész diktálta globális folyamatoktól.