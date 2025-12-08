Az Egyesült Államok új megközelítést keres a konfliktusrendezéshez, Zelenszkij vitatkozik

Donald Trump és Vlagyimir Putyin is arra utalt, hogy Ukrajnának célszerűbb lenne most átadnia bizonyos területeket, hogy elkerülje a további katonai veszteségeket (akár 60 ezer katona halálát)

A szakértő reményét fejezi ki, hogy Ukrajna kompromisszumot tud kötni a kárpótlásért cserébe, és a háború helyett az újjáépítésre koncentrál 2026 tavasztól.

Kiss Rajmund úgy látja, Trump számára az orosz–ukrán béke nemcsak a Nobel-békedíj miatt fontos, hanem azért is, hogy a figyelmet áthelyezhesse olyan komolyabb globális kérdésekre, mint az Északi-sark és az új hajózási útvonalak uralma, ami szerinte Kínát, Oroszországot és az USA-t érinti a következő évtizedekben.

Kiemelte,