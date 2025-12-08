Az Egyesült Államok új megközelítést keres a konfliktusrendezéshez, Zelenszkij vitatkozik

Az amerikai és orosz fél jelentős előrelépést tett a Kijevnek nyújtott biztonsági garanciák tekintetében, bár a munka még hátra van. Az USA új megközelítést keres a területi kérdésekben, ami feltehetően a Donbasz régióra vonatkozik. A HírTV Napindító című műsorának vendége volt Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin is arra utalt, hogy Ukrajnának célszerűbb lenne most átadnia bizonyos területeket, hogy elkerülje a további katonai veszteségeket (akár 60 ezer katona halálát)
A szakértő reményét fejezi ki, hogy Ukrajna kompromisszumot tud kötni a kárpótlásért cserébe, és a háború helyett az újjáépítésre koncentrál 2026 tavasztól.
Kiss Rajmund úgy látja, Trump számára az orosz–ukrán béke nemcsak a Nobel-békedíj miatt fontos, hanem azért is, hogy a figyelmet áthelyezhesse olyan komolyabb globális kérdésekre, mint az Északi-sark és az új hajózási útvonalak uralma, ami szerinte Kínát, Oroszországot és az USA-t érinti a következő évtizedekben.
Kiemelte,
az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia már nem fenyegetésként jellemzi Oroszországot, ami egy sorsszerű elégtétel a Kreml számára és fontos diplomáciai gesztus