Célpont-válogatás: Megtámadták a HírTV stábját Párizsban – migránshordák uralják a francia fővárost

Az idén is rendkívül érdekes helyeken forgatott a Célpont stábja, ebből válogattunk:

Így néz ki jelenleg Franciaország fővárosa: mindenfelé eldobált szemét és illegális bevándorlók, akik az utcán élnek, üvöltöznek és zavarják az itt élőket. Bevándorlókkal elárasztott utca, szeméthalom a közparkban, drogkereskedelem a nyílt utcán.

Amikor az egyik metró megálló közelében készített felvételeket operatőrünk, a bevándorlók megtámadták őt és a mellette álló riporterünket is. Lerökték a kamerát az operatőr válláról, körbevették a stábot és üvöltözve követelték, hogy azonnal hagyják el a területet.