Célpont-válogatás: Megtámadták a HírTV stábját Párizsban – migránshordák uralják a francia fővárost

Párizst az illegális migráció és a bűnözés árnyékolja be. Erőszak és terror a francia főváros utcáin. Mondhatjuk, hogy Franciaország Európa egyik legnagyobb lőporos hordója. A közhangulat mára pattanásig feszült, mert a gazdasági krízist a közbiztonság és a migráció kérdése is súlyosan terheli.
Az idén is rendkívül érdekes helyeken forgatott a Célpont stábja, ebből válogattunk:
Így néz ki jelenleg Franciaország fővárosa: mindenfelé eldobált szemét és illegális bevándorlók, akik az utcán élnek, üvöltöznek és zavarják az itt élőket. Bevándorlókkal elárasztott utca, szeméthalom a közparkban, drogkereskedelem a nyílt utcán.
Amikor az egyik metró megálló közelében készített felvételeket operatőrünk, a bevándorlók megtámadták őt és a mellette álló riporterünket is. Lerökték a kamerát az operatőr válláról, körbevették a stábot és üvöltözve követelték, hogy azonnal hagyják el a területet.