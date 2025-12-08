Brüsszel 2030-ra időzítette a világvégét: Orbán Viktor a vészharangot kongatja

Nem babra megy a játék, hiszen Brüsszel immár nyílt sisakkal menetel a totális katasztrófa felé. A fülsiketítő háborús készülődés zaja lassan elnyomja a józan ész utolsó segélykiáltásait, és a 2026-os választás lesz az utolsó, kétségbeesett védvonalunk, mielőtt sötét fellegek gyülekeznek végleg az európai égbolton. Miközben az unió szuverenitása már csak egy rossz vicc a cinikus bürokraták ajkán, a jogtalanul lefoglalt orosz vagyon befektetése a fegyverkezési őrületbe csak olaj a tűzre.