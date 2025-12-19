Egyre több szervezetre csap le az olasz rendőrség

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter ígéretet tett, hogy leszámol az erőszakos rendbontókkal, akik közel keleti krízis kirobbanása óta rendszeresen megbénították az olasz nagyvárosokat. Pár hete Milánóban számoltak fel egy szélsőbaloldali központot, most pedig Torinóban. A központ az úgynevezett Askatasuna mozgalom gyülekezési bázisa volt. Aktivistáik az elmúlt években rendszeresen szövetkeztek anarchista mozgalmakkal, hogy zavargásokat idézzenek elő az utcai tüntetéseken és összecsapásokat a rendfenntartó szervek munkatársaival. Aktívan részt vettek a palesztin párti tüntetéseken. A szervezet tagjai a közelmúltban például betörtek a La Stampa torinói székhelyű napilap szerkesztőségébe és felforgatták.