Sajnálatos módon a nyugati vezetők körében egyre erősödnek és vadabbá válnak a háborúpárti törekvések. Ezt maga a NATO főtitkára ismerte el egy friss és hátborzongató interjúban. Mark Rutte szerint formálódik a tettrekészek koalíciója, amelynek tagjai immár hajlandóak katonákat küldeni Ukrajnába. A főtitkár bizakodóan állította, hogy a fiatalok is megértik majd a helyzet súlyát és a fegyverfogás szükségességét. Az orosz elnök nemrég értetlenül állt a nyilatkozat előtt, és szarkasztikusan csak a józan észre hivatkozott.