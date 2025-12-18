Kocsis Máté: sorsdöntő a mostani EU-csúcs

Kocsis Máté kiemelte: egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság elnöke letett arról, hogy erőből szülessen döntés az orosz vagyont illetően, ugyanis az eszkalációhoz vezethetne. Hozzátette: sorsdöntő a mostani EU-csúcs, Magyarország azonban nincs egyedül.

"Egy háborúban álló Oroszországot teljesen nyilvánvalóan provokál az Európai Bizottság egy ilyen döntéssel, aminek persze én értem a morális alapját csak az Unió viszont ha jól látjuk, akkor nem érti a várható következményeit és itt minden, ami a háború felé vezeti az európai polgárokat azt érdemes elkerülni. Most várjuk ki a végét, mert most elvileg az van, hogy erről a szándékról letettek az uniós vezetők, szerintem nem a cél változott, hanem a módszer az oda vezető út, inkább trükközést érezni most még." - mondta Kocsis Máté.