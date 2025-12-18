Könnygázt és vízágyút is bevetettek Brüsszelben a tüntető gazdák ellen

Soha még ekkora tüntetést nem szerveztek az uniós gazdák. Több ezer termelő vonul Brüsszelbe traktorokkal, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen.

A blokk fő mezőgazdasági lobbicsoportja, a Copa-Cogeca előre bejelentette, hogy ez lesz a legnagyobb mezőgazdasági tüntetés, amit Brüsszel ebben az évszázadban látott.

„Mindenkinek azt mondtuk, hogy viselkedjen jól – mondta Peter Meedendorp, az európai fiatal gazdák CEJA csoportjának vezetője. – De hogy az észak-franciaországi csoport – ők radikálisabbak – mit fog tenni, nem tudjuk megmondani.”

A magyar gazdák is csatlakoztak a tiltakozáshoz Brüsszelben, hiszen hazánkat is súlyosan érintené az uniós támogatási rendszer átalakítása illetve a Mercosur-megállapodás. A tüntetést az európai gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca hirdette meg, amiért a júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika.



