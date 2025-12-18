Tovább szigorították a készültséget Olaszországban az ausztráliai támadást követően

A hatóságok a könnyen radikalizálható magányos elkövetőktől tartanak és a megelőzésre fókuszálnak. Összesen 29 ezer helyszínen kell a biztonságot garantálniuk a rendvédelmi szerveknek.

Az olasz titkosszolgálatok fokozottan ellenőrzik azokat a külföldieket, akik szerintük könnyen radikalizálhatók. Rendőrök őrzik a pályaudvarokat, a repülőtereket, a templomokat és zsinagógákat. Rómában a Vatikán is kiemelten védett helyszín és a karácsonyi vásárokon is fokozott a készültség.

Olaszországban a Hamász két évvel ezelőtti terrortámadás-sorozata óta folyamatosan erősödik az antiszemitizmus. A szélsőbaloldali szervezetek erőszakos tüntetéseket szerveztek izraeli sportolók és csapatok olaszországi szereplése ellen, de azt is próbálják megakadályozni, hogy az egyetemeken zsidó származású előadók adjanak órát.