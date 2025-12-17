NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor: A háború- és a békepártiak összecsapásaira lehet majd számítani az uniós csúcson

Orbán Viktor szerint hosszú lesz a napirend, a következő hét éves költségvetésről, a migrációról és az unió bővítéséről is szó lesz, de a legfontosabb az orosz-ukrán háború ügye.

,Ezt a hétvégét egy egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd.'' Így jellemezte az elkövetkezendő napokat Orbán Viktor úton Brüsszelbe az Európai Tanács ülésére. Az állam-és kormányfők találkozóján habár a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, ezeket a pontokat azonban mind be fogja takarni a háború és a béke kérdése. A csúcs középpontjában ugyanis Ukrajna további finanszírozása áll majd.

 

 

