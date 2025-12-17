Nem jelent meg Ruszin-Szendi Romulusz a tárgyaláson, miután beperelte Pócs Jánost

Pócs János: "Ruszin-Szendi Romulusz az nem tudta elviselni, hogy szóvá tettem a videóban, hogy közpénzen, másnak a tb kártyájára zsírleszívást, toka leszívást végeztetett. Szerinte azáltal, hogy én ezt egy szembesítő videóban megjelenítettem, ezáltal emberi méltóságában megsértettem, szerintem azt lehet megsérteni, akinek van. Nem hiszem, hogy neki ezek után van. Hát a mai tárgyalásra nem jött el, ugye ennek számomra két üzenete van. Vagy fél vagy egy újabb megszorító csomagon kellett nekik dolgozni."