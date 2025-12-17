NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
A csütörtöki EU-csúcs napirendjében kiemelt helyen szerepel az orosz vagyon zárolásának kérdése

A csütörtöki EU-csúcs napirendjében kiemelt helyen szerepel az orosz vagyon zárolásának kérdése

A témában Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója mondott szakvéleményt.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt a bejelentkezésben:

Milyen következményekkel járhat, ha az Európai Tanácsban az orosz hitel meghosszabbításához hasonlóan most is figyelmen kívül hagyják a tagosztagi vétót?
Milyen következményekkel járhat, ha az orosz vagyon határozatlan idejű befagyasztásához  hasonlóan az Európai Tanácsban az orosz vagyon sorsáról való döntésben is figyelmen kívül hagyják a tagországi vétót?

 

 

Továbbiak a témában