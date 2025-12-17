Mátészalka volt a Mediaworks országjárásának legutóbbi állomása

Bayer Zsolt: "És mindezek tetejében Ukrajnában kezdetét vette az Ukrajnai , kelet ukrajnai orosz kisebbség elleni olyan programsorozat, egy olyan népirtás ami megint csak arról szólt, és azt a célt szolgálta, hogy az oroszokat valamilyen módon beleugrasszák egy végzetes lépésbe."

Bayer Zsolt hozzátette: most jött egy új amerikai vezetés Donald Trump személyében, aki felhagyott az előző adminisztráció módszereivel, és a békére törekszik. A Nemzeti kör Roadshow mátészalkai állomásán is szóba került még az illegális migráció és annak veszélyei Magyarországra illetve az unióra nézve.

