Mátészalka volt a Mediaworks országjárásának legutóbbi állomása

A Nemzeti kör roadshow legutóbbi találkozóján Bayer Zsolt publicista, Néző László a Magyar Nemzet főszerkesztője, Stefka István, a pestisrácok újságírója ütköztették gondolataikat az aktuálpolitikai kérdésekről.
Bayer Zsolt: "És mindezek tetejében Ukrajnában kezdetét vette az Ukrajnai , kelet ukrajnai orosz kisebbség elleni olyan programsorozat, egy olyan népirtás ami megint csak arról szólt, és azt a célt szolgálta, hogy az oroszokat valamilyen módon beleugrasszák egy végzetes lépésbe."
Bayer Zsolt hozzátette: most jött egy új amerikai vezetés Donald Trump személyében, aki felhagyott az előző adminisztráció módszereivel, és a békére törekszik. A Nemzeti kör Roadshow mátészalkai állomásán is szóba került még az illegális migráció és annak veszélyei Magyarországra illetve az unióra nézve.