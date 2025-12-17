A szervezet emellett támogatja a tehetséges gimnazisták továbbtanulását, a válsághelyzetbe került családokat valamint, az újszülötteket is segítik, méghozzá babacsomaggal.

A Pécsi Jótékony Nőegylet adventi koncertje immár hagyomány, célja pedig évről évre ugyanaz: támogatni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Idén pedig iskolások léptek fel az iskolásokért. A Kodály Központ színpadán mintegy száz pécsi diák énekelt azért, hogy zenéjével segítsen rászoruló gyerekeken.

A koncerten a diákok nemcsak zenélhettek, hanem tehetségükért elismerést is kaptak. A Nőegylet évente adja át tehetségdíjait olyan fiataloknak, akikben ott lakozik a képesség, de nem mindig adottak számukra a megfelelő feltételek.