Megtelt élettel egy épület - Katolikus óvodát adtak át Gyöngyösön

A modern, jól felszerelt intézményben nem csak a tudás és a készségek fejlesztésére, hanem a hitéleti tevékenységre is nagy hangsúlyt fektetnek.

Magyarország Kormánya támogatásával új óvoda épülettel bővült a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szent Erzsébet Tagóvodája Gyöngyösön. A létesítményt Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg.



Az érsek kiemelte, hogy a beruházás előtt egy romos állapotú kápolna állt csupán a területek, de ahogyan a megnyesett fa is újra kizöldül, úgy telt meg újra élettel a felújított létesítmény.

