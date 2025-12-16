Malacnak nézik a választókat? Botrányos mondatok a Tisza Párt szakértőjétől

A botrányos kijelentések sorozata világossá tette, mire készül a Tisza párt a színfalak mögött, ha hatalomhoz jutna. A felvételen Bod Péter Ákos közgazdász kertelés nélkül beszélt arról, hogy a jövőben elkerülhetetlen egy jelentős adóemelés, mivel meglátása szerint a jelenlegi rendszer nem fenntartható a mostani formában. A legmegdöbbentőbb és legnagyobb felháborodást kiváltó hasonlat azonban akkor hangzott el, amikor a szakértő úgy fogalmazott: ha fenik a kést a malacnak, arról felesleges előre tájékoztatni az áldozatot. Eközben Simonovits András a nyugdíjrendszer kapcsán fejezte ki aggodalmát, mondván, hogy a tehetősebb emberek tovább élnek, ami szerinte indokolatlan és finanszírozhatatlan terhet ró az államkasszára.

