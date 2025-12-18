A fordulópont éve: új kihívások és erősödő autópiac

Wachtler Tamás a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója: "Veszélyes, amikor valaki ilyen sikeres és nagyon nagy sikert elér, mint a Porsche Hungária, akkor nem szabad elkényelmesednünk. A múlt inkább inspirál bennünket arra, hogy még jobbak legyünk." De fontosnak tartja az innováció, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás szerepét is. A változás azonban nemcsak az új autók piacán érzékelhető. A használt járművek iránti érdeklődés is tovább nőtt.