A BlackRock finanszírozná Ukrajna újjáépítését

A tartalomból:

Az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött – jelentette ki az amerikai elnök.

Személyesen védi Volodimir Zelenszkijt az Európai Bizottság elnöke - számolt be a Berliner Zeitung.

Volodimir Zelenszkij vasárnap bejelentette, az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum 100 százalékban megvan, már csak aláírásra, illetve az amerikai és az ukrán törvényhozás általi ratifikációra vár.

Sajtóinformációk szerint a világ legnagyobb vagyonkezelője egy 800 milliárd dolláros újjáépítési alapot kínál Kijevnek azért, hogy átadja a Donbassz még ukrán ellenőrzés alatt álló területeit.

Erősödik a feszültség az Egyesült Államok és Kanada között.

Újfajta intézményrendszert kezdett kiépíteni Donald Trump.