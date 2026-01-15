Bemutatta Brüsszel a 90 milliárd eurós hitelcsomagot Ukrajna finanszírozására

Hivatalosan is beterjesztette javaslatát az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagról az Európai Bizottság. A hatalmas összegű hitelnek a kétharmadát, hatvanmilliárd eurót katonai támogatásra használnák fel. A fennmaradó 30 milliárdból Ukrajna költségvetési hiányát pótolnák ki szolgál. Ugyanis a Bizottság szerint Kijev áprilisra teljesen kifogy a működéshez szükséges pénzből. A 90 milliárdos összeg az idei és a jövő évre szólna.