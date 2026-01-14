NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Menczer Tamás: Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a brüsszeli gazdasági követelésekről beszélt közösségi oldalán.

  • 2 órája
Menczer Tamás: "Brüsszel követeli a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését, a rezsicsökkentés eltörlését, az egykulcsos adó eltörlését, az otthonteremtési támogatások eltörlését, az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlését és a munkáshitel eltörlését is, és a lista nem is teljes. A kormány készített egy jelentést, ez nyilvános, mindenki megnézheti és ebben pontosan, forrásmegjelöléssel szerepelnek a brüsszeli dokumentumok, a brüsszeli követelések. Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene, minden brüsszeli követelést végrehajtana."

 

 

