Menczer Tamás: Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene

Menczer Tamás: "Brüsszel követeli a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését, a rezsicsökkentés eltörlését, az egykulcsos adó eltörlését, az otthonteremtési támogatások eltörlését, az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlését és a munkáshitel eltörlését is, és a lista nem is teljes. A kormány készített egy jelentést, ez nyilvános, mindenki megnézheti és ebben pontosan, forrásmegjelöléssel szerepelnek a brüsszeli dokumentumok, a brüsszeli követelések. Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene, minden brüsszeli követelést végrehajtana."