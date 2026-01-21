NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Számonkérték a gazdák Magyar Pétert

A gazdák joggal kérték számon a Tisza Párt elnökét - reagált a Magyar Gazdaszövetkezetek Szövetsége.

  • Hírek
  • 29 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Magyar Pétert Strasbourgban kérték számon a gazdák ő pedig heves vitába keveredett velük, a tüntetők azt kifogásolták, hogy a Tisza Párt elnöke kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta a Mercosur-megállapodást.

Megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen Magyar Péter, csakhogy arra nem számított, hogy a demonstrálók számon kérik rajta, hogy miért állt ki Ursula von der Leyen mellett és hogy a pártcsaládja miért adta áldását a Mercosur-megállapodásra, amivel olcsó és ellenőrizhetetlen minőségű terménnyel ömleszthetik el Európát. Magyar Péter azonban rögtön vádaskodni kezdett.

 

Továbbiak a témában