Számonkérték a gazdák Magyar Pétert

Megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen Magyar Péter, csakhogy arra nem számított, hogy a demonstrálók számon kérik rajta, hogy miért állt ki Ursula von der Leyen mellett és hogy a pártcsaládja miért adta áldását a Mercosur-megállapodásra, amivel olcsó és ellenőrizhetetlen minőségű terménnyel ömleszthetik el Európát. Magyar Péter azonban rögtön vádaskodni kezdett.