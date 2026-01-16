Ukrajna támogatása az Európai Bizottság elnökségének prioritása

" Fontos, hogy továbbra is megingathatatlan támogatásunkról biztosítsuk Ukrajnát. Csak így kerülhet erős pozícióba a harctéren és a tárgyalóasztalnál egyaránt." - mondta Ursula Von der Leyen. A bizottság elnöke hangsúlyozta: ezért kiemelten fontos a 90 milliárd eurós hitelcsomag mielőbb elfogadása. Hozzátette: ebben kulcsszerepe lesz a soros ciprusi elnökségnek. Ursula Von der Leyen emellett arról is beszélt, hogy az unió Ukrajna iránti elkötelezettsége nem fog véget érni a háború lezárásával. Ukrajna támogatása mellett a migráció volt a ciprusi látogatás másik kiemelt témája. Von der Leyen azt mondta: a migrációs paktum végrehajtása nélkülözhetetlen.