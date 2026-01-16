NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ursula von der Leyen szerint központi szerepe van Ukrajna európai uniós csatlakozásának

Az Európai Bizottság vezetője Ukrajna uniós csatlakozásáról mondott véleményt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Ursula von der Leyen: "És hadd húzzam itt alá annak központi szerepét, amit Ukrajna európai uniós csatlakozása betölt. Tapasztalatból tudjuk, hogy az uniós csatlakozás jelentős gazdasági növekedési lökést hozott. Lengyelország példa erre, amióta csatlakozott az Európai Unióhoz, megkétszerezte gazdasága méretét. A csatlakozás önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garancia, de egyben a jövőbeli növekedés és gazdasági virágzás elengedhetetlen motorja is."

 

 

