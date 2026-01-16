NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Volt ukrán miniszterelnök: A korrupció a kormányzat egészét áthatja Ukrajnában

Az ellenzéki politikus irodájában épp szerdán tartottak házkutatást. Timosenko a hatóságok szerint havi fix kenőpénzt fizetett parlamenti képviselőknek azért, hogy megfelelően szavazzanak egyes ügyekben.

  1 órája
  Forrás: HírTV
"Harcoltunk és harcolni fogunk ez ellen a mocskos, mindent átfogó korrupció ellen, amely mára a kormányzat egészét áthatja Ukrajnában" - mondta Julija Timosenko csütörtökön a kijevi parlamentben. A volt ukrán miniszterelnök éles hangon kifogásolta, hogy a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak pártjánál. Szerinte politikai lejáratókampány indult ellene, ami ((Janukovics klip 1 - Janukovicsra rádől egy koszorú [2012. október] vagy Janukovics klip 2)) a volt oroszbarát elnök, Viktor Janukovics módszereit idézi. 

 

 

