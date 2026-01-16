Volt ukrán miniszterelnök: A korrupció a kormányzat egészét áthatja Ukrajnában

"Harcoltunk és harcolni fogunk ez ellen a mocskos, mindent átfogó korrupció ellen, amely mára a kormányzat egészét áthatja Ukrajnában" - mondta Julija Timosenko csütörtökön a kijevi parlamentben. A volt ukrán miniszterelnök éles hangon kifogásolta, hogy a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak pártjánál. Szerinte politikai lejáratókampány indult ellene, ami ((Janukovics klip 1 - Janukovicsra rádől egy koszorú [2012. október] vagy Janukovics klip 2)) a volt oroszbarát elnök, Viktor Janukovics módszereit idézi.