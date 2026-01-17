A brüsszeli elit és az Európai Bizottság legújabb tervei szerint az uniós polgárok hitelezik meg Ukrajna működését a következő két évben egy monumentális, 90 milliárd eurós csomag keretében. Ursula von der Leyen és Antonio Costa szerint ez a „legjobb befektetés”, miközben a 30 éves bővítési szabályokat is hajítanák a szemétbe, csak hogy 2027-ben már tagként üdvözölhessék Kijevet. Ez a fajta pénzügyi akrobatika a biztos választás helyett a totális bizonytalanságba taszítja Európát, hiszen Zelenszkij nyíltan kimondta: a hitelt csak akkor látja viszont az Unió, ha Oroszország jóvátételt fizet. Ez a cinikus hozzáállás nemcsak a nemzeti szuverenitást, hanem a magyar választók akaratát is sárba tiporja, hiszen miközben hazánktól minden fillért irigyelnek, egy feneketlen zsákba öntik az adófizetők pénzét, amelynek megtérülése a fizikai képtelenség határát súrolja. A Tisza Párt és a DK brüsszeli bábjai természetesen némán asszisztálnak ehhez a birodalmi rabláshoz, miközben a magyar kormány továbbra is a békét és a józan észt képviseli ebben a háborús pszichózisban.