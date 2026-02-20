Az amerikai hírszerzés is tudhatott az Északi Áramlat felrobbantásának tervéről

A tartalomból:

A napokban dönthet az IMF egy 8,1 milliárd dolláros új hitelprogramról Ukrajna számára.

Az Ukrajnában uralkodó állapotok miatt szüksége volt az országnak bizonyos könnyítésekre is, így Kijev a feltételek enyhítéséről is megállapodott.

Kijev saját bevallása szerint a következő években 140 milliárd dolláros költségvetési hiánnyal néz szembe, idén pedig 2 százalék alatti lesz a növekedés.

A háború hatással van nem csak Ukrajna és Oroszország, hanem többek között az Amerikai Egyesült Államok életére is.

Nem hozott áttörést a háromoldalú béketárgyalás Genfben, a következő fordulót szintén Svájcban tarthatják Volodimir Zelenszkij szerint, de ezt az információt Oroszország nem erősítette meg.

Az ukrán kormány koordinációs központot hoz létre az ország energiaellátó rendszerének működtetéséhez.

A Der Spiegel értesülései szerint az amerikai hírszerzés már az Északi Áramlat elleni szabotázsakció művelet tervezésének korai szakaszában tudott a gázvezetékek felrobbantásának előkészületeiről.Soha ekkora tempóban nem gyártottak vadászgépeket Európában: teljes kapacitással dübörögnek a fegyvergyárak, írja a Defense News.