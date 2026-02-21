Titkos egyezség született Magyar Péter és Zelenszkij között

A müncheni megállapodás sötét árnyéka vetül a hazai közéletre, miután a titkosszolgálati jelentések leleplezték a Brüsszel-Kijev-Tisza tengely létrejöttét. Az Index által feltárt dokumentumok szerint a Tisza Párt elnöke német parancsra egyeztetett az ukránokkal az olajszállítások leállításáról és a magyar vétójog feladásáról. Orbán Viktor miniszterelnök rámutatott: ez a titkos paktum arról szól, hogy egy új kormány támogatná a háború folytatását és Ukrajna uniós tagságát. A német közvetítéssel tető alá hozott egyezség szerint Magyarország feladná önrendelkezését a külpolitikában. Miközben Kijev elzárja a Barátság vezetéket, Magyar Péterék a háttérben kezet ráztak azokkal, akik az energiabiztonságunkat rombolják.