Szijjártó szerint Ukrajna tagsága a végállomást jelenti

A harmadik világháború réme fenyegeti a kontinenst, amennyiben Ukrajna európai uniós csatlakozása megvalósul. Szijjártó Péter rávilágított, hogy a nukleáris hatalmak összecsapása elkerülhetetlenül a földi élet végével járna a totális pusztítás miatt. A jelenlegi háborús veszély közepette egy orosz-NATO konfliktus kirobbanása beláthatatlan következményekkel járna, hiszen a nukleáris hatalmak egymásnak feszülése nem ismer győztest, csak áldozatokat. Olyan ez, mint amikor egy lángoló fáklyával rohangáló embert hívunk be a puskaporos raktárba teázni: nem az a kérdés, hogy lesz-e robbanás, hanem az, hogy marad-e bárki, aki elmeséli.