A Tanösvény magazin megmutatja a digitális forradalom emberi arcát

A jövő iskolája már nem egy távoli álom, hanem a szemünk előtt épülő valóság. Az innováció az oktatásban nálunk nem csupán száraz technológiát, hanem lelket és közösséget is jelent. A Tanösvény magazin legújabb száma elkalauzol minket abba a világba, ahol a magyar tehetség és a legmodernebb pedagógiai eszközök találkoznak. Fedezzük fel együtt, miért szerethető és inspiráló a hazai oktatás új korszaka!