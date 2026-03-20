Egyre több fiatal radikalizálódik Olaszországban

Jelenleg 19 olyan fiatalkorú van börtönben Olaszországban, akit dzsihadizmus támogatásával, toborzással vagy terrorcselekmények előkészítésével vádolnak. Közülük 14-en afrikai gyökerekkel rendelkeznek, ketten lányok. A számuk folyamatosan növekszik. Legutóbb februárban tartóztattak le olyan kiskorút, aki hűséget esküdött az Iszlám Államnak, és ezt az interneten publikálta is.

Az olasz börtönökben ülő dzsihadisták mind olyan családokból származnak amelyek asszimilálódtak. A radikalizálódott fiatalok saját szüleiket vádolják azzal, hogy elvesztették gyökereiket. Az olasz terrorelhárítás rendszeresen razziákat tart, hogy ezt a folyamatot visszafordítsa, a kormány pedig 14 évre csökkentette a büntethetőségi korhatárt.

Az iszlamista radikalizálódás leginkább az online térben terjed.

Ma már néhány hét alatt el lehet jutni az elmélet megismerésétől a dzsihadizmus támogatásáig.