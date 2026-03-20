Egy bénult és indulatoktól sem mentes EU-csúcson vagyunk túl

Eredménytelenül, érdemi megállapodások nélkül zárult az Európai Unió állam- és kormányfőinek legutóbbi brüsszeli csúcstalálkozója. Bár az informális egyeztetések még egységet és energiát sugalltak a kontinens versenyképességének javítására, a hivatalos tárgyalások végül a stratégiai bizonytalanság és a belső feszültségek jegyében teltek.

  2 órája
  Frissítve: 2 órája
  Forrás: HírTV
  Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Az ukrán olajblokád és az Iránnal szembeni fellépés kérdéseiben mutatkozó nézetkülönbségek mellett a zárt ajtók mögötti viták is rányomták bélyegüket az EU-csúcs hangulatára, rávilágítva az Európai Tanácsot sújtó mélyülő megosztottságra – számolt be a HírTV Híradójában Bugnyár Zoltán tudósító

A tagállami vezetőknek sem a kritikus biztonságpolitikai kérdésekben, sem a gazdasági válságkezelésben nem sikerült közös nevezőre jutniuk, így a stratégiai döntések helyét ismét a jól ismert halogatás vette át.

 

