Orbán Viktort dicsérte az olasz sajtóban Matteo Salvini

Az olasz sajtó arról számolt be, hogy nemcsak Giorgia Meloni miniszterelnök védelmezi Orbán Viktort Brüsszelben, hanem patrióta szövetségese, Matteo Salvini kormányfő helyettes is támogatja őt. A helyi lapok arról cikkeznek, hogy a Liga főtitkára hétfőn Budapestre utazik, hogy személyesen is részt vegyen a parlamenti választásokat megelőző kampányban.