Orbán Viktort dicsérte az olasz sajtóban Matteo Salvini

A Liga főtitkára az Unió legtehetségesebb miniszterelnökének nevezte a magyar kormányfőt. Elmondta, hogy örömmel megy Budapestre, hogy támogassa barátját a választási kampányban. Rómából Jánosi Dalma tudósított.
Az olasz sajtó arról számolt be, hogy nemcsak Giorgia Meloni miniszterelnök védelmezi Orbán Viktort Brüsszelben, hanem patrióta szövetségese, Matteo Salvini kormányfő helyettes is támogatja őt. A helyi lapok arról cikkeznek, hogy a Liga főtitkára hétfőn Budapestre utazik, hogy személyesen is részt vegyen a parlamenti választásokat megelőző kampányban.