Válságra várva: Brüsszel azt javasolja, hogy az emberek ne járjanak autóval

Menczer Tamás: "Brüsszel szerint az európaiaknak a legrosszabb forgatókönyvekre kell felkészülniük. Mint mondta, Brüsszel ehhez a következőket javasolja: az emberek ne járjanak autóval vagy ha igen, akkor a szomszéddal, az ismerősökkel és a barátokkal együtt menjenek, de akkor is "csak nagyon lassan". Szerinte bár "ilyen kiváló javaslatokat ad Brüsszel, egy valamit nem mondanak, ami egyébként a megoldás lenne". Azt nem mondják, hogy az olcsó orosz energiát azonnal vissza kell engedni az európai piacra és az orosz energiával kapcsolatos szankciókat azonnal el kell törölni - hangsúlyozta. Mint mondta, épp ellenkezőleg, Brüsszelben azt mondják, hogy "nem kell az orosz olaj és az orosz földgáz, fizessenek az európai emberek többet az energiáért". Nyomatékosította, hogy ezt mondja Brüsszel és egyébként pontosan ezt mondja a Tisza Párt energiaátállási terve is: "te fizess ezer forintot a benzinért és háromszoros árat a rezsiért, mert az olcsó orosz földgáz és kőolaj nem kell". Menczer Tamás leszögezte, hogy Orbán Viktor és a Fidesz éppen ellenkezőleg gondolja, ezért arra kéri az embereket, hogy fontolják meg, melyiket választják április 12-én."



