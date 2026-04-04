Orbán Viktor szerint Brüsszel függessze fel az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat

Orbán Viktor: "Hiába a nagyszombat, ma is munka van. Robert Ficóval egyeztettünk, mert Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben. Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. A veszély közvetlen és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban föltölti olaj és gázkészleteit. Minden egyes nap számít. Ezért azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel. Brüsszelnek Zelenszkij elnököt rá kell kényszerítenie, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Azokat a terveket pedig vissza kell utasítani és el kell vetni, amelyek azt javasolják, hogy váljunk le az orosz energiáról és álljunk át a drágább és a családok számára megfizethetetlen brüsszeli energiapolitikára. A Tisza energiaátállási tervének a kukában a helye, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége."