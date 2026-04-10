Egyre durvábbak Ukrajnában a kényszersorozások

Az egyik felvételen az látszik, hogy egy férfit akartak elhurcolni a toborzók, de rengetegen a segítségére siettek, még autókkal is körbevették, hogy ne tudják elragadni. Egy másik videón pedig az látható, ahogy több nő is szembeszáll az ukrán rendőrökkel, akik a kényszersorozás végrehajtását akarják segíteni.

A Kreml közben 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából. Vlagyimir Putyin bejelentésére az ukrán elnök úgy reagált, hogy ők is betartják a tűzszünetet. Volodimir Zelenszkij szerint mindkét országnak szüksége van egy fenyegetések nélküli ünnepre, Oroszországnak pedig azt üzente, hogy Moszkvának lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz. Az ortodox húsvét idén április 12-ére vasárnapra esik, a keleti keresztény egyházak legnagyobb ünnepe.

Az orosz-ukrán háború kérdéseiben Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója nyilatkozott Híradónknak. Újabb erőszakos kényszersorozásról kerültek fel videók a közösségi médiába, miközben az ukrán külügyi bizottság elnöke arról beszélt, hogy még 10 évnyi emberanyag-tartalék van az ukrán népben. Ez összefügghet-e azzal, hogy egyre nagyobb az ellenállás az ukránokban? Hathat a vezetőkre a népi ellenállás? Közben Moszkva az ortodox húsvétra tűzszünetet jelentett be: van esély arra, hogy valóban fegyvernyugvás legyen?