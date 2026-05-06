Erő, művészet, varázslat - a légtorna forradalma

A gravitációt meghazudtoló kecsesség, acélos izmok és érzelmes történetek töltötték meg a Fővárosi Nagycirkusz kupoláját a harmadik alkalommal megrendezett Budapest Légtorna Fesztiválon. Az esemény mára messze túlnőtt egy hagyományos sportversenyen: a 9 évestől az 50 feletti korosztályig mindenkit megmozgató seregszemle egyszerre professzionális ugródeszka a nemzetközi porond felé és inspiráló közösségi élmény.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
A selyemszalagok (silk), karikák és kreatív freestyle eszközök között nemcsak a technikai precizitás, hanem a hiteles művészi önkifejezés is szárnyra kapott, bizonyítva, hogy a légtorna nem csupán sport, hanem a határok legyőzésének varázslatos életformája.

 

 

