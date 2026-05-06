Teltházas esték és „képzeletszínház”: Erre készül idén májusban a Klebelsberg Kastély

A sokszínűség jegyében indítja a májust a Klebelsberg Kastély, ahol a geopolitikai előadásoktól kezdve a Janikovszky Éva írásain alapuló „képzeletszínházon” át a klasszikus zenei koncertekig minden generáció találhat kedvére valót. Szollár Péter igazgató az ötödik évad sikerei mellett rávilágított: a kastély nemcsak kulturális csemege, hanem közösségi tér is, ahol a fiatal tehetségek és a női sorsok is kiemelt figyelmet kapnak.