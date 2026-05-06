Amikor a pihenés luxus: Szöul üzenete a világnak

Míg a világ legtöbb nagyvárosában a pörgés és a produktivitás az úr, Szöulban egy délutánra a mozdulatlanság lett a legnagyobb erény. A Han folyó partján megrendezett rendhagyó „Power Nap” alvásversenyen hercegi jelmezbe bújt diákok, kimerült irodai dolgozók és plüssállatnak maszkírozott helyiek feküdtek a gyepre, hogy bebizonyítsák: egy túlhajszolt társadalomban a pihenés nem gyengeség, hanem a legnagyobb luxus.

  • Forrás: HírTV
A rendezvény, amelyen egy nyolcvanas éveiben járó férfi diadalmaskodott, sokkal több volt egy egyszerű játéknál – komoly társadalmi segélykiáltás egy olyan országban, ahol az OECD-tagállamok közül az emberek a legkevesebbet alszanak, és ahol már a fiatal generáció is krónikus kimerültséggel küzd.

 

 

