Amikor a pihenés luxus: Szöul üzenete a világnak

Míg a világ legtöbb nagyvárosában a pörgés és a produktivitás az úr, Szöulban egy délutánra a mozdulatlanság lett a legnagyobb erény. A Han folyó partján megrendezett rendhagyó „Power Nap” alvásversenyen hercegi jelmezbe bújt diákok, kimerült irodai dolgozók és plüssállatnak maszkírozott helyiek feküdtek a gyepre, hogy bebizonyítsák: egy túlhajszolt társadalomban a pihenés nem gyengeség, hanem a legnagyobb luxus.
A rendezvény, amelyen egy nyolcvanas éveiben járó férfi diadalmaskodott, sokkal több volt egy egyszerű játéknál – komoly társadalmi segélykiáltás egy olyan országban, ahol az OECD-tagállamok közül az emberek a legkevesebbet alszanak, és ahol már a fiatal generáció is krónikus kimerültséggel küzd.