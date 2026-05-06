Tavaszi ébredés vagy ugrásra kész immunrendszer? Így szelídíthetjük meg az allergiát

A tavasz beköszöntével nemcsak a természet éled újjá, hanem milliónyi pollen is a levegőbe kerül, ami sokak számára az orrfolyás, a szemviszketés és a kínzó orrdugulás időszakának kezdetét jelenti. Az allergia tulajdonképpen az immunrendszer „túlfeszített” állapota, egyfajta eltúlzott válaszreakció a külső ingerekre, amely a városi környezetben a légszennyezettség miatt még intenzívebbé válhat.
A szakértő szerint a pontos diagnózis felállítása elengedhetetlen a hatékony kezeléshez, legyen szó gyógyszeres terápiáról vagy természetes megoldásokról. A tünetek enyhítésében a tudatos vitaminpótlás és a friss alapanyagokon alapuló étrend mellett a lakás tisztasága – akár ózongenerátoros fertőtlenítéssel – és a stresszmentes életmód is kulcsszerepet játszik. Bár az immunrendszer „emlékszik” az allergiára, odafigyeléssel a panaszok jelentősen csökkenthetők.