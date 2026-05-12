Tarr Zoltán frontális támadást indított a Fidesz kultúrpolitikája ellen

A leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter békét ígért, majd frontális támadást indított a Fidesz kultúrpolitikája ellen. Tarr Zoltán a parlament művelődési bizottságának meghallgatásán szinte csak az elmúlt 16 év eredményeit támadta és az előző kormányzást kritizálta.

A Tisza Párt terveiről azonban keveset beszélt. Konkrét programot nem, de annyit azonban elmondott, hogy a tárca egy helyreállítási minisztérium akar lenni, hogy segítse az ország magához térését. Majd a szakmai autonómia helyreállítása mellett tette le a garast, de kiemelte az átlátható finanszírozást, valamint a társadalmi hozzáférés megerősítését.

A Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje szerint nem lehet egy tollvonással elintézni az elmúlt 16 év kormányzati munkáját. Szentkirályi Alexandra úgy véli, hogy nem szabad lebecsülni azt a rengeteg munkát, amit az utóbbi években a magyar kultúra építésére fordítottak. Emellett reméli, hogy a jövőben többet beszélhetnek arról, hogy miben értenek egyet.

A témában Szentkirályi Alexandra nyilatkozott a HírTV riporterének is: