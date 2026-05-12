Jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál Pécsen

Ha Zsolnay Fényfesztivál, akkor a Pécsi Székesegyház egy teljesen más arcát mutatja. Ilyenkor a város ikonikus helyszínét fénnyel festik, ami ezreket vonz, ez pedig idén sem lesz másképp. A fesztivál mára nemcsak Pécs, hanem az egész régió és Magyarország egyik kiemelt kulturális és turisztikai eseménye lett. Sőt, az idén 10 éves a Fényfesztivál minden eddiginél több látógatóra készül.

Idén a négynapos fényünnep Victor Vasarely születésének 120. évfordulójára is reflektál, a központi téma az optikai illúziók lesz. Több mint 30 fényművészeti projekt lesz: 14 a belvárosban, 17 a Zsolnay Kulturális Negyedben és környékén. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy minimum két estét szánjanak az attrakciókra. Egyik nap a belvárosi Fény Útját, másnap a Zsolnay Negyedet járják körbe. A Zsolnay Negyed kiemelt attrakciói a fényből szőtt vízesés, a lebegő fényszobor, és egy monumentális Vasarely pop-art installáció lesz. De mint minden évben, úgy idén is a legnagyobb érdeklődés a Pécsi Bazilikát övezi, amin a fényfestés egyfajta verseny is különböző nemzetiségű csapatok között.

A fesztivál több helyszíne karszalaggal látogatható, de a belvárosban több installáció ingyenesen is megtekinthető majd. Aki pedig nemcsak sötétedés után látogatná meg Pécset, annak érdemes figyelni a napközbeni programokra is. Utcaszínház, akrobatikai előadások, családi és gyerekprogramok is lesznek Pécs belvárosában július 1. és 5. között.