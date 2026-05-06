Így zajlik a szerdai történelem érettségi: minden fontos adat egy helyen

Azt írták, történelemből középszinten 1148 helyszínen 71 504 vizsgázó (közülük 2287 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák vagy ukrán nyelven), emelt szinten 152 helyszínen 8273 vizsgázó (közülük 271 fő angol, francia, horvát, német, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven) tesz érettségit.

A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart.

A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll - ismertették, hozzátéve: a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására.

Kitértek arra is, hogy a feladatlap megoldásához a diákok mindkét szinten használhatnak középiskolai történelmi atlaszt (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), valamint helyesírási szótárt. A beszámoló szerint a történelem emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart és két feladatlapból áll (I.: egyszerű, rövid választ igénylő feladatok; II.: szöveges [kifejtendő] feladatok). A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg, amit 100 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjt, majd ezután osztható ki a II. feladatlap - közölték.