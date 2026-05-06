A gnúk titka

Szarvasmarha szarva, szamárfarka és lósörénye van – a legenda szerint a Teremtő azokból a darabokból alkotta meg, amelyek a többi állat után megmaradtak. Bár az Oroszlánkirályból mindenki ismeri őket, a magyar látogatók évek óta hiányolhatták a szavannák ezen ikonikus, „zárókőfajnak” nevezett alakjait.
Most azonban a győri Xantusz János Állatkert jóvoltából egy különleges, Csehországból érkezett csapattal térnek vissza a hazai kifutókba a csíkos gnúk, akikről kiderült: nemcsak dekoratív megjelenésükkel, hanem kiszámíthatatlan természetükkel is képesek meglepetést okozni.