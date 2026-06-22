Kisgyerekeket fojtogatott egy nigériai férfi Észak-Olaszországban

Két kisgyermeket próbált meg fojtogatni egy 29 éves nigériai férfi az észak-olaszországi Brescia egyik parkjában. A férfi hirtelen megragadta a két kiskorú nyakát, az első gyermeknek sikerült elmenekülnie, míg a második 3 éves gyermeket egy járókelő szabadította ki. A helyi rendőrfőnök visszavonta az elkövető tartózkodási engedélyét és elindította a kitoloncolási eljárást ellene.

Tovább borzolja a kedélyeket a városban, hogy pár napja döntött a bíróság annak a 29 éves bangladesi férfinek az ügyében, aki a bresciai menekülteket befogadó központban teherbe ejtett egy 10 éves kislányt. A bírónő összesen 5 év börtönre ítélte, mert szerinte nem bizonyítható kellőképpen a fizikai vagy pszichológiai kényszer.

A bírói döntések sokszor akadályozzák a kormány és a rendvédelmi szervek munkáját. Olaszországban márciusban tartottak népszavazást a bírói hivatás és a politika szétválasztásáról. A válaszadók azonban a kérdést nem támogatták, így az olasz kormány továbbra is tehetetlen a bírói döntésekkel szemben.

(A kép illusztráció.)