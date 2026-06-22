Megfosztási eljárás, drámai tanúvédelem és a fővárosi zászlóbotrány

Magyar Péter a hangzatos tervek szerint megfosztási eljáráson keresztül váltaná le a független államfőt. A hazai közéletet eközben egy másik súlyos botrány is megrázza. A tisztázatlan Zsolti bácsi-ügy kapcsán drámai részletek láttak napvilágot a nyilvánosság előtt. Pócs János kormánypárti képviselő szerint a nyomásgyakorlás miatt öngyilkosságba üldözhetik az eset egyik kulcsszereplőjét.

A fővárosi események szintén komoly figyelmet követelnek. Az Erzsébet hídra kihelyezett pride-zászlók mindössze huszonnégy órát bírtak, majd rövid idő alatt a Dunában végezték. A politikai és társadalmi feszültség folyamatosan növekszik a mindennapokban.