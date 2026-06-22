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Megfosztási eljárás, drámai tanúvédelem és a fővárosi zászlóbotrány

Műsorunk a köztársasági elnök elleni eljárást, a Zsolti bácsi-ügy drámai fejleményeit és a fővárosi zászlóbotrányt elemzi. A politikai feszültség fokozódik.

  • Monitor
  • 13 órája
  • Frissítve: 13 órája
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Magyar Péter a hangzatos tervek szerint megfosztási eljáráson keresztül váltaná le a független államfőt. A hazai közéletet eközben egy másik súlyos botrány is megrázza. A tisztázatlan Zsolti bácsi-ügy kapcsán drámai részletek láttak napvilágot a nyilvánosság előtt. Pócs János kormánypárti képviselő szerint a nyomásgyakorlás miatt öngyilkosságba üldözhetik az eset egyik kulcsszereplőjét. 

A fővárosi események szintén komoly figyelmet követelnek. Az Erzsébet hídra kihelyezett pride-zászlók mindössze huszonnégy órát bírtak, majd rövid idő alatt a Dunában végezték. A politikai és társadalmi feszültség folyamatosan növekszik a mindennapokban.

 

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