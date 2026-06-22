Európában helyenként akár a 44 fokot is elérheti a hőmérséklet

A hőhullám elérte Európa nyugati részeit, az előrejelzések szerint a franciaországi Nantes-ban akár 40 Celsius-fok is lehet, a hatóságok ezért számos országban ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Franciaországban például úgy döntöttek, hogy az ország egyik kedvelt utcabálján a hőség és az elmúlt időszak erőszakos eseményeinek hatására megtiltják az alkohol fogyasztását a rendezvényen. A 96 szárazföldi megyéből 80-ban elrendelték a hőségriadót, közülük 35-ben a legmagasabb, vörös fokozatot rendelték el, az előrejelzések alapján ugyanis akár 37-42 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Az előrejelzések szerint az Egyesült Királyságban júniusi rekordokat is megdönthet a hőmérséklet. A brit hatóságok figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt, a meteorológiai előrejelzések szerint akár 39 Celsius-fok is lehet. A hőhullám Dél- és Közép-Angliát, valamint Wales egyes részeit is érinti - közölte helyi meteorológiai szolgálat. Nagy-Britanniában a valaha mért legmagasabb hőmérsékletet 2022 júliusában mérték, akkor a hőmérő higanyszála egészen a 40 fokig emelkedett.

Rómában napernyőkkel, UV-szűrős ruházattal és ventilátorokkal védekeznek a turisták a rekkenő hőség ellen, a városban a hőmérséklet ugyanis elérte a 36 Celsius-fokot. A rendkívüli meleg miatt az olaszországi hatóságok 8 városban, köztük Bolognában, Firenzében, Milánóban és Torinóban vörös riasztást adtak ki.

Az Európában tapasztalható rendkívül magas hőmérséklet-emelkedést egy Szahara felől északra áramló forró légtömeg okozza, melyet egy "afrikai anticiklon" táplál. Meteorológusok szerint ez a rendszer egy úgynevezett "hőkupolát" hoz létre, amely csapdába ejti a forró levegőt Nyugat- és Közép-Európa felett, ezáltal lehetővé téve, hogy a hőmérséklet napról-napra emelkedjen.