Amerika függetlenségének 250. évfordulóján telefonon beszélt Trump és Putyin

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt amerikai kollégájával, Donald Trumppal szombat este - jelentette be a Kreml, hozzátéve, hogy a két vezető az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt megvitatta az ukrajnai helyzetet. Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi platformján közzétett bejegyzéseiben az európai migrációs helyzetre, valamint az Egyesült Államok belső biztonsági problémáira hívta fel a figyelmet az ünnepi hétvégén. Július 4-én közzétett bejegyzésében az elnök az európai kontinens demográfiai és biztonsági folyamatait értékelte, párhuzamot vonva a migráció és az országok fejlettségi szintje között.