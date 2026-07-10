Az ENSZ diplomáciai megoldást sürget az amerikai–iráni konfliktusban

Az amerikai–iráni konfliktus ismét kiéleződött, miután Washington újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, Teherán pedig amerikai katonai létesítményeket vett célba az Öböl térségében. Az ENSZ a felek közötti kölcsönös megtorlás leállítását és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérést sürgeti. Iránban az Amerika-ellenes hangulat is erősödik, miközben a vezetés a katonai válasz lehetőségét hangsúlyozza minden újabb támadás esetére.

A közel-keleti helyzet egyre forróbb. A Hormuzi-szoros jövője a konfliktus egyik legmeghatározóbb pontja: Irán díjat vetne ki az áthaladó hajókra, amit az Egyesült Államok elutasít. Teherán a szoros feletti befolyást fontos tárgyalási eszköznek tekinti, miközben Donald Trump továbbra is katonai nyomást alkalmazna. Az iráni parlamenti elnök a közösségi médiában pedig azt közölte: Irán minden újabb amerikai támadásra válaszcsapással reagál.