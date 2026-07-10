Szakács István ügye: a Belügyminisztérium kitart álláspontja mellett, az ügyészség cáfol

Nem változott a Belügyminisztérium álláspontja, továbbra is azt állítják: a Szakács István elleni eljárást az ügyészséggel egyeztetve hajtotta végre a nyomozóhatóság és a rendőrség. Az ügyészség ezt azonban továbbra is cáfolja, szerintük a rendőrség önállóan döntött. Szakács István, jobboldali influenszer a történteket úgy értékelte: ez hatalommal való visszaélés.

A HírTV riportere a Belügyminisztérium és az Ügyészség közötti ellentmondásról szerette volna kérdezni a kormányszóvivőket csütörtökön, de mindketten kitértek a válasz alól.

A Rákosi-rendszerhez jutottunk - ezt már Pócs János mondta Magyar Péter kormányzásáról. A Fidesz országgyűlési képviselője példaként hozta fel, hogy a Tisza több körzetben lehetőséget biztosított arra, hogy bárki, névtelenül tehessen bejelentést akár egy politikus ellen is.

Pócs János úgy fogalmazott: nem szabad hagyni, hogy az új kormány mindenkit félelemben tartson!